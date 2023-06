'Notte sotto le stelle Tangram'

Una notte in campeggio come se si fosse in vacanza, ma si rimane in paese. L’Associazione Genitori Tangram propone per sabato 1° luglio la Notte sotto le stelle al Pratone di Buscate.

Una notte in campeggio come se si fosse in vacanza, ma si rimane in paese. L’Associazione Genitori Tangram propone per sabato 1° luglio la Notte sotto le stelle al Pratone di Buscate. I bambini e i ragazzi, accompagnati dai genitori, in caso di minore età, possono ritrovarsi al parco per le 17, muniti di sacco a pelo, tenda e cena al sacco. La serata prevede giochi e momenti per stare assieme, fino alla colazione, offerta da Tangram. Per iscriversi, basta mandare un messaggio a Delia al numero 348/8852232. In caso di maltempo, la serata verrà annullata.

