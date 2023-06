'La Bella estate' esordisce al museo civico Sutermeister con lo spettacolo 'Note parole': venerdì 30 giugno alle 21.30 nel cortile il duo Encanto.

'La Bella estate' esordisce al museo civico Sutermeister con lo spettacolo 'Note parole': venerdì 30 giugno alle 21.30 nel cortile il duo Encanto composto da Maria Cristina Riva (voce) e Federico Riva (chitarra acustica), docenti della Scuola di Musica Nicolò Paganini, e Jacopo Pari e Santa Barilari, attori e docenti di Scuola Teatro Junior, saranno la musica e le parole di un concerto che abbina esecuzione e riflessione su alcuni testi di famose canzoni italiane. Alcune delle canzoni proposte nel concerto saranno introdotte da aneddoti sulla sua origine, sul significato del testo, sul contesto socio - culturale e storico in cui è nata; racconti che si intrecciano con riflessioni filosofiche più ampie e si snodano come poesie. 'Note e Parole' e una perfetta simbiosi tra musica, poesia, filosofia e storia, abilmente creata dagli artisti, che regala al pubblico un bellissimo viaggio nelle emozioni e nei sogni. Il repertorio selezionato per questo concerto include brani che hanno segnato la storia della musica italiana e che emozionano e ispirano da diverse generazioni. Lo spettacolo è a ingresso gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a domenica 23 luglio.

