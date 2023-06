'Belvedere Experience'

Nella giornata del 2 luglio sarà possibile visitare il 39° piano di Palazzo Lombardia con la sua vista di Milano dall’alto a 360°. In estate le aperture si prolungano anche in fascia serale, fino alle 22. L’accesso è libero e gratuito.

