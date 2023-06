La pizza conquista Busto

E’ molto positivo il bilancio della seconda edizione della Festa della Pizza, che dal 10 al 18 giugno ha visto 16 pizzerie di Busto Arsizio proporre ai clienti la pizza Busto, a forma di B, per metà calzone con il ripieno a sorpresa e per l’altra metà pizza con i colori della città, il bianco e il rosso.

"La 'Festa della pizza' è sempre più festa della città e le centinaia di 'pizza Busto' consumate in una sola settimana lo dimostrano. Complice il periodo, la Festa ci conduce direttamente già dentro l'atmosfera estiva. Un'iniziativa che piace agli esercenti e ai loro clienti e che merita di essere confermata" commenta la vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Manuela Maffioli.

Durante la settimana della festa, istituita dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Associazione Commercianti Confcommercio Busto per valorizzare le attività produttive locali e promuovere il territorio, sono state sfornate più di 800 pizze Busto, che, lo ricordiamo, sono disponibili solo nel periodo della festa.

