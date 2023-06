La Statale cambia Aria: firmato l'affidamento

Il Presidente Fontana: "Una notizia molto positiva che ci permette di dare risposte concrete alle esigenze del mondo accademico e alle richieste degli studenti”.

"Una notizia molto positiva che ci permette di dare risposte concrete alle esigenze del mondo accademico e alle richieste degli studenti”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così il via libera all’ultimo tassello del progetto del Campus scientifico in Mind-Milano Innovation District (ex area Expo) con l’affidamento a Lendlease della concessione trentennale per la gestione della nuova sede delle Facoltà scientifiche dell’Università degli Studi di Milano.

“La Regione – prosegue il governatore – ha sempre creduto in questo intervento stanziando risorse importanti per complessivi 135 milioni di euro, assicurando il proprio sostegno nei passaggi Parlamentari e nell'interlocuzione con il Governo e con il Comune di Milano”. “È anche attraverso questi risultati – conclude Fontana - che rafforziamo l'attrattività della Lombardia".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!