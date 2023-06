La natura diventa arte

Inaugurato venerdì 23 giugno il murales realizzato dall’Ecoistituto della Valle del Ticino a Cuggiono, all'incrocio tra via Flli Piazza e via Concordato.

Gli scorci d’acqua e il verde del Parco del Ticino sono le immagini scelte per il murales realizzato dall’Ecoistituto della Valle del Ticino a Cuggiono, all'incrocio tra via Flli Piazza e via Concordato. Inaugurato venerdì 23 giugno in occasione della Festa del Solstizio, il dipinto su muro si compone di tre immagini che hanno trasformato e riqualificato una porzione di muro in stato di degrado. “...un’opera incentrata sul tema dell’acqua, a cui abbiamo dedicato molte attività – spiega Oreste Magni presidente dell’Ecoistituto – ...con questo progetto volevamo lasciare un segno visibile, perché arrivi a tutti il messaggio che se ciascuno, nel suo piccolo, fa la sua parte per rendere migliore l’ambiente in cui vive, senz’altro quel luogo può cambiare”.

Sotto il profilo tecnico, il murales è stato realizzato partendo dai lavori del fotografo ambientalista Norino Canovi. Successivamente l’azienda Copygraf Wallprint, grazie ad una tecnologia nuova, ha stampato su muro le immagini scelte. Maurizio Persano e Salvatore Galofaro hanno impostato prima il lavoro grafico, reso poi concreto da WallyRobot, il robot pittore che permette di stampare direttamente su muro con un’avanzata tecnologia di stampa in verticale. Il risultato è un murales di dodici metri dove le immagini realistiche e di altissima qualità, permettono a chi lo osserva di immergersi e lasciarsi cullare dalla natura del Parco del Ticino.

