Un concerto per Mauro Valentini

A Sesto Calende un concerto in ricordo dello storico presidente del Corpo Musicale. I fondi raccolti saranno destinati al progetto ‘Scuola Aperta 2023-24’.

Il Corpo Musicale ‘Giovanni Colombo’ di Sesto Calende è lieto di invitarvi al

prossimo concerto estivo, che si terrà venerdì 30 giugno 2023 alle ore 21:00 in

Piazza De Cristoforis. Questo concerto sarà dedicato al ricordo del Presidente Mauro Valentini, scomparso nel 2020.

Il programma proposto quest’anno spazia tra diversi generi musicali, dal

poema sinfonico, al brano di musica descrittiva, per passare al sound della

big band e al jazz di Louis Armstrong, attraverso la musica popolare

irlandese, la complessità dei Queen, per arrivare infine alla musica per i film

d’animazione.

I fondi raccolti in questa occasione saranno destinati alla realizzazione del

progetto ‘Scuola Aperta 2023-24’, dedicato agli alunni di prima elementare

delle scuole ‘Ungaretti’ e ‘Matteotti’.

Il Corpo Musicale ‘Giovanni Colombo’ è diretto dal maestro Renato Agliata. In caso di pioggia il concerto verrà annullato.

