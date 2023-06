Nuovo vigile ad Arconate

In servizio già dal 1° giugno, Manolo Ferentini è il nuovo agente della Polizia locale di Arconate. 51enne, geometra e con oltre 20 anni di esperienza a Pogliano Milanese.

In servizio già dal 1° giugno, Manolo Ferentini è il nuovo agente della Polizia locale di Arconate. 51enne, geometra, sposato e padre di due figli e con oltre 20 anni di esperienza presso il Comune di Pogliano Milanese nel ruolo di agente di grado “Assistente esperto”, Ferentini arriva a completare il comando guidato dal Comandante, Alessandro Ferro. E così, dopo oltre 4 anni di lavoro, l’Amministrazione comunale è riuscita nell’intento di completare l’ufficio di Polizia locale. Attualmente, infatti, il Comando è composto da 5 dipendenti. Gli agenti di Polizia locale sono Noemi De Luca, ad Arconate ormai dal 2015, Gabriel Scolafurru, in servizio dal 16 dicembre 2022 e appunto Manolo Ferentini. Assieme a loro, l’assistente amministrativo Vanessa Garavaglia e il responsabile, Alessandro Ferro, già ufficiale a Magenta dopo 17 anni di esperienza come agente nella città di Novara. “Ho trovato dei colleghi giovani, preparati e con voglia di fare. Spero di portare la mia esperienza e imparare altrettanto. Ringrazio l’Amministrazione comunale, il Sindaco e il Comandante della Polizia locale per l’opportunità che mi è stata data: mi impegnerò al meglio nel mio lavoro per essere di aiuto alla comunità arconatese”, commenta il nuovo agente. “Diamo il benvenuto a Manolo, soddisfatti per il completamento dell’organico della Polizia Locale e certi che la sua esperienza sarà utile per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”, commenta l’Amministrazione.

