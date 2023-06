"Valentina, mancherà il tuo grande impegno"

In paese era molto conosciuta. Il suo impegno sociale era notevole e apprezzato. Per questo il sindaco Moreno Agolli ha voluto ricordare Valentina Gini "con commossa partecipazione".

In paese era molto conosciuta. Il suo impegno sociale era notevole e apprezzato. Per questo il sindaco Moreno Agolli ha voluto ricordare Valentina Gini "con commossa partecipazione". Gini era attiva particolarmente nell'ambito dell'Università di tutte le Età "La Filanda" di Arluno. "La ringraziamo per il suo costante impegno - prosegue Agolli nella nota - a nome di tutta la comunità arlunese porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia". Molti gli omaggi a lei rivolti da parte della popolazione: "E' triste salutare una giovane donna nel pieno delle sue capacità - hanno scritto alcuni cittadini - e partecipando alla creazione di scuola e aggregazione per le persone più anziane".

