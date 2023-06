Bienate: tempo di Mercatino

Sabato 1 luglio torna il Mercatino di Bienate, giunto alla 30^ edizione. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Bienate e Magnago APS.

Sabato 1 luglio torna il Mercatino di Bienate, giunto alla 30^ edizione. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Bienate e Magnago APS, con il contributo del Comune e la collaborazione delle associazioni locali, si svolgerà dalle 17 a mezzanotte con bancarelle di antiquariato, oggettistica, rigatteria, collezionismo, arti e mestieri e gonfiabili per bambini. Dalle 21.30, inoltre, in piazza mercato, musica live anni ’70/’80 e ’90 ed in contemporanea ecco anche lo street food. Ancora, presso il chiostro del Centro Anziani, saranno presenti gli stand della biblioteca comunale, dell’associazione GenitoriAmo con laboratori per bambini e, per i più creativi, gli artisti del progetto 'Magnago una Finestra sull’Arte'.

