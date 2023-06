'BB', il nuovo dolce di Busto

In occasione della festa patronale, sarà presentato il nuovo dolce della Città di Busto Arsizio, ideato dall'Amministrazione comunale e dal Distretto Urbano del Commercio, in collaborazione con Ascom, con alcune pasticcerie e panetterie del territorio e con Pellegatta timbri.

Si tratta di un dolce di 7 x 7 cm, marchiato con le due BB, le lettere che compaiono nello stemma della città: nel rispetto di queste due semplici regole, ogni pasticcere ha la possibilità di personalizzarlo con gli ingredienti che preferisce e di realizzarlo con l’impasto che ritiene più adatto, ma la forma dovrà essere uguale per tutti e su ogni prodotto non dovrà mancare il timbro con le lettere BB.

Dopo la presentazione durante la cerimonia del Ringraziamento, il dolce sarà messo in vendita nei negozi che hanno aderito al progetto; al momento sono le pasticcerie Chiara, Campi, Oscar, Santa Maria e Tonetti, Lallabycakes, i panifici Pantranvai, Luraschi, Colombo, Frangipane e la gelateria 16 Gusti. A questo primo gruppo potranno unirsi altri professionisti dell’arte bianca interessati a proporre ai propri clienti un nuovo dolce da portare agli amici fuori città, o con cui accogliere coloro che raggiungono Busto per i più svariati motivi. Sarà anche il dolce con cui fare colazione o merenda, e accompagnare il dopo cena a Busto Arsizio.

