Tanti gli eventi di questo inizio Estate e tra questi 'Varese ti mette in moto' giunto alla terza edizione andata in scena nel weekend del 17 e 18 giugno nell’esclusiva location dell’ippodromo 'Le Bettole'capace di dare spazio, ma anche struttura ad un evento che anno dopo anno ha avuto una crescita esponenziale dei visitatori. Il sodalizio Varese Terra di Moto (VAtm) crede molto nel partecipare attivamente la passione infatti Varese ti mette in moto è un evento da vivere, dove la possibilità di interagire, provare, davvero vivere attivamente la giornata qualunque sia l’età, le capacità e la tipologia di moto gradita. Si parte dai più piccoli con le attività di In moto col Gigi e Junior School, poi Fuoristrada con Marco Belli e il suo Di Traverso e poi i test Ride stradali con numerosi marchi presenti tar cui il marchio SWM e molti concessionari del territorio per far provare i modelli Talaria, Royal Enfield, Kawasaki e molti altri.

Un percorso gimkana dedicato alle Vespa, un fettucciato per le enduro e Demo ride esterni all’Ippodromo di 20-30 minuti per conoscere il territorio e concetti di guida difensiva, formulati per i percorsi urbani. La moto quindi vissuta attivamente, ma anche molto per chi ha voluto semplicemente fare da spettatore ai numerosi show tra cui: supermoto a cura di Max Manzo, flat track a cura di Marco Belli, apecar a cura di Apecorace, minicross a cura del Manetta Team, gimkana Vespa a cura del Vespa Club 3 Laghi. Spazio anche alle 4 ruote con rally auto a cura di Belforte90 su Cupra Formentor VZ5, ogni mezz’ora saranno estratti volontari per salire a bordo. Da gustarsi anche l’esposizione delle moto che hanno fatto grande Varese nella storia: MV, Cagiva, HD Aermacchi, Frera, etc. e di Gigi Soldano con la mostra 'PERGIOCO - passione in movimento'. A fare da contorno anche il 'Villaggio dello sport' ambientato nel tondino in cui le Associazioni Sportive Varesine che hanno accolto l'invito presenteranno le loro società offrendo demo, giochi e soprese per i bimbi, con: Il Basket Siamo Noi, ASD Rugby Varese, Varese Olona Nuoto, VeraMente Sportiva, Canottieri Varese, Malnate Vikings Baseball, Federazione Italiana Giuoco Squash, HCMV Varese Hockey IHL. Due giorni all’insegna dello sport, delle due ruote e dell’orgoglio di una terra che ha molto da offrire e che vuole essere riscoperta, dove il meteo favorevole ha fatto il resto.

