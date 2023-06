Mauro Tettamanti torna alla Futura

Bentornato Mauro! La Futura Volley Giovani accoglie a braccia aperte Mauro Tettamanti, che nella stagione 2023/24 ricoprirà il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile biancorosso.

Bentornato Mauro! La Futura Volley Giovani accoglie a braccia aperte Mauro Tettamanti, che nella stagione 2023/24 ricoprirà il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile biancorosso. Per il coach comasco classe 1983 si tratta di un gradito ritorno a Busto Arsizio dove nel 2021/22 era stato assistente di Matteo Lucchini in A2. Ora, dopo aver vissuto la scorsa annata in A1 sulla panchina della VBC Casalmaggiore in qualità di vice-allenatore di Andrea Pistola e dopo aver coronato – solo pochi giorni fa – il sogno d’amore con la sua Federica, il tecnico ex Club Italia è già al lavoro per programmare la prossima stagione, portando in dote tutte le sue competenze e la sua esperienza in ambito azzurro.

Il ritorno di “Maurino” alla Futura Volley Giovani risponde nella maniera migliore alla volontà del club della famiglia Forte di darsi una struttura sempre più solida e di qualità, non solo per quel che riguarda la prima squadra ma anche per il settore giovanile, per il quale la società bustocca ha da sempre una grande attenzione e che rappresenta un importante serbatoio dal quale sono uscite atlete di prospettiva che hanno trovato spazio anche in prima squadra: ultima in ordine di tempo, Sofia Milani.

La Futura Volley Giovani ha dunque scelto di affidare il ruolo di direttore tecnico a Mauro Tettamanti, che sarà dunque il punto di riferimento di uno staff tecnico ulteriormente ampliato e migliorato che seguirà tutti i gruppi giovanili biancorossi.

“Sono tornato in casa Futura con un ruolo diverso e ne sono molto felice – le parole del nuovo coach bustocco - La società ha voglia di fare un ulteriore passo avanti e la mia speranza è di mettere in pratica qualcosa di innovativo e più creativo assieme allo staff che si sta creando. L’intenzione è di portare una mentalità un po’ più rivolta all’alto livello anche se parliamo di giovanili: metodologie che aiutino le ragazze a crescere per poter essere pronte per il massimo campionato al quale potranno aspirare. Stiamo formando dei gruppi allargati dove il lavoro sarà di tipo più specifico, per ruoli, così da portare ogni nostra atleta a migliorare step dopo step“.

Tettamanti in carriera ha allenato la SAB Legnano tra B1 e A2 ma soprattutto il Club Italia, con tre stagioni in panchina in qualità di vice di Massimo Bellano: la prima (2018/19) col gruppo in cui spiccavano Nwakalor, Fahr e Pietrini, le successive in A2. Il lavoro svolto con la rappresentativa federale gli ha offerto la possibilità di entrare a far parte dello staff della Nazionale Juniores: nel 2019 ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Europei in Albania e l’argento con l’Under 20 ai Mondiali in Messico; nel 2021 ha aggiunto al proprio palmares l’oro ai Mondiali Under 20.

“Questa la sfida che più mi piace e che ho deciso di accettare – chiude - Portare un po’ di quel bagaglio ‘azzurro’ in una nuova realtà, provare a replicare la scuola italiana, che è di altissimi livelli, in un club come la Futura Volley Giovani“.

