Efficientamento energetico in Comune

Efficientamento energetico avanti tutta. Sulle gambe solide di un importo di 128 mila euro. L'Amministrazione comunale di Arluno vuole dare un'iniezione di potenziamento alla resa ambientale del suo Comune con una serie di interventi di manutenzione straordinaria dei serramenti.

Efficientamento energetico avanti tutta. Sulle gambe solide di un importo di 128 mila euro. L'Amministrazione comunale di Arluno vuole dare un'iniezione di potenziamento alla resa ambientale del suo Comune con una serie di interventi di manutenzione straordinaria dei serramenti. Tutto riposa anche su un contributo statale assegnato ai Comuni "per investimenti - ricorda la delibera di adozione del progetto esecutivo - destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili". Arluno rientra nella fascia demografica dei comuni per i quali è stato stabilito un diritto al finanziamento di 90 mila euro per ogni anno dal 2020 al 2024. Il progetto esecutivo e definitivo ha spiccato il volo. In un futuro non lontano passerà dalla fase di pianificazione a quella di attuazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!