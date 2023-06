'Caleidoscopio-Trame'

Sabato 24 giugno dalle 18 alle 20 negli spazi del Castello Visconteo di Legnano si inaugura il progetto Caleidoscopio, testimonianza delle ricerche e pratiche artistiche che si sviluppano all’interno della Scuola di Pittura dell’Accademia di Brera.

Sabato 24 giugno dalle 18 alle 20 negli spazi del Castello Visconteo di Legnano si inaugura il progetto Caleidoscopio, testimonianza delle ricerche e pratiche artistiche che si sviluppano all’interno della Scuola di Pittura dell’Accademia di Brera. Trame è la sintesi del percorso didattico di questo Anno Accademico con finalità espositive, dove la Scuola di Pittura si caratterizza per eterogeneità delle ricerche e pone gli studenti in rapporto dialettico con luoghi, spazi e realtà al di fuori delle aule, oltre le mura di Brera. L’esposizione nasce da una convenzione stipulata tra l’Accademia e il Comune di Legnano, per la realizzazione di progetti culturali “mostre e incontri per l’arte contemporanea” e si svolge negli ambienti straordinari del Castello Visconteo. Per gli studenti si tradurrà nell’opportunità di verificare le ricerche avviate durante il corso di studi finalizzando la loro realizzazione in una esposizione site-specific. Una o più opere pensate come interventi, capaci di coniugare le principali tematiche dell’arte contemporanea con la cultura e l’arte locale, nello specifico Trame vuole essere un rimando al genius loci del territorio. Il team costituito dai professori Arcangelo Esposito, Franco Marrocco, Daniela Moro, Maria Tcholakova, ha selezionato gli studenti con le loro opere e coordinato le varie fasi del progetto. La mostra, presenta il lavoro di 35 studenti tenendo conto delle caratteristiche dello spazio; pittura, fotografia, scultura, disegno, installazione dialogano tra loro e con il luogo. Un catalogo documenterà la mostra e la specificità dei contenuti in relazione allo spazio. È patrocinata dal Comune di Legnano, dall’Assessorato alla Cultura e dall’Accademia di Brera.

