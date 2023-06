Più di 50 bambini delle classi prime della scuola elementare Rodari di San Giorgio su Legnano hanno partecipato al progetto “Orto in cassetta” organizzato dalla Cooperativa Sociale La Ruota di Parabiago e gli insegnanti della scuola.

Nei mesi di aprile e maggio, i bimbi dell’istituto Rodari hanno seguito i laboratori organizzati dai “Green Heroes”, gli eroi del verde, del “Progetto Officina”, il servizio sperimentale della Cooperativa La Ruota destinato alle persone fragili per una vera e totalizzante inclusione. Il progetto “Orto in cassetta” ha visto protagonisti i giovani con disabilità del Progetto Officina della Cooperativa La Ruota che sono letteralmente “saliti in cattedra” e hanno accompagnato i bambini alla scoperta di attività creative attente all’ambiente e all’ecologia.

Nello specifico, i giovani del Progetto Officina hanno insegnato ai piccoli studenti di San Giorgio su Legnano a realizzare “l’orto in cassetta”, un vero e proprio orto realizzato nelle classiche cassette di legno, attraverso laboratori teorico/pratici capaci di stimolare la creatività e la curiosità dei bambini. Gli incontri hanno permesso ai bambini di osservare in prima persona la coltivazione, la nascita e lo sviluppo di semplici ortaggi da consumare a tavola insieme ai genitori.

"Il progetto si è sviluppato sul duplice binario dell’educazione ambientale e dell’inclusione sociale -spiegano dalla Cooperativa La Ruota-. Da un lato, i laboratori hanno permesso ai bambini di scoprire, divertendosi, le verdure e le piante stagionali; dall’altro, i nostri utenti hanno goduto di un’esperienza unica di accettazione e di partecipazione, indispensabili per una vera inclusione sociale".

