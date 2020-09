'Scuole Sicure' contro lo spaccio

Approvato il progetto del Comune di Parabiago per contrastare il possibile fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti all'esterno degli edifici scolastici.

Via libera. Il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi annuncia con il sorriso l'approvazione del progetto 'Scuole Sicure' presentato dal suo Comune. L'idea di fondo dell'iniziativa, che ha portato il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e il Prefetto Renato Saccone a dare ad essa l'assenso, è di contrastare il possibile fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti all'esterno degli edifici scolastici. Un risultato figlio di più contributi, e Cucchi non ha mancato di evidenziarlo: "Un grazie - ha scritto - al comandante Maurizio Morelli e all'assessore Barbara Benedettelli". Durante l'incontro avuto con i due organi, Cucchi ha illustrato anche "Tutti gli interventi messi in campo per l'apertura in sicurezza delle nostre scuole".

