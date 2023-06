Futura: Elisa Zanette ancora biancorossa

È tempo di ripartire per la Futura Volley che si prepara ad aprire il sipario sulla squadra che verrà, annunciando le sue nuove pedine in vista di quella che sarà la quinta partecipazione consecutiva al campionato cadetto di serie A2.

È tempo di ripartire per la Futura Volley che si prepara ad aprire il sipario sulla squadra che verrà, annunciando le sue nuove pedine in vista di quella che sarà la quinta partecipazione consecutiva al campionato cadetto di serie A2. Subito una conferma ed una di quelle di primissima fascia per la squadra biancorossa, che si garantisce una delle top, in un ruolo tanto cruciale quanto decisivo nell’economia di gioco, l’opposto, dove a tenersi stretta sulle spalle la casacca numero 9 sarà proprio l’amata Elisa Zanette.

Il martello veneto, classe 1996, non ha avuto alcun dubbio a sposare per la seconda stagione consecutiva il progetto di casa Forte, con la voglia di non fermarsi certo a quanto già fatto vedere sul campo, ma alzare ulteriormente l’asticella ed il rendimento, ancor di più di quanto già fatto avendo bene in chiaro nella testa e nel cuore il traguardo finale.

Giocatrice di livello assoluto nel pieno della sua maturità, in grado di garantire punti, entusiasmo e solidità, come dimostrato nella stagione appena conclusa, archiviata con la bellezza di 462 punti messi a segno nelle 28 gare disputate che l’hanno inserita di diritto nella top ten tra le best scorer del torneo ed una medaglia d’argento come top acers, tra le compagne di ruolo, con 30 punti direttamente dai 9metri, alle spalle della sola Taborelli a quota 38.

Facendo qualche passo indietro nel tempo e riavvolgendo un po’ il nastro nella carriera di Elisa, dopo essere cresciuta nelle giovanili del Volleyrò, il grande salto nel volley di primissima fascia arriva a soli 18 anni con la chiamata irrinunciabile della Igor Novara. Una stagione in cui si inizia già a riempire il palmares con la vittoria della Coppa Italia e il passaggio, in estate, da un azzurro all’altro con la chiamata della nazionale U20 con la quale si mette al collo la medaglia di bronzo al mondiale in Porto Rico.

Dopo la parentesi al Club Italia, ecco il salto verso la serie A2, dove sono 4 le stagioni consecutive con le maglie nell’ordine di Palmì, San Giovanni in Marignano e Mondovì con il picco di successi nella stagione 2017/18 quando arriva anche il riconoscimento importante a livello personale con il titolo di MVP e best scorer della Coppa Italia (775 punti).

Rendimento costante e grande carattere portano di nuovo al salto di categoria alla corte di nuovo della Igor prima e di Cuneo poi, stagioni in cui colleziona anche otto presenze in Champions League. Da ultimo il matrimonio biancorosso con la Futura, dove nella stagione appena archiviata conferma le attese risultando spesso e volentieri punto fermo di riferimento nei momenti di difficoltà e mix esplosivo di grinta, carattere e personalità.

Insomma, un primo colpo di mercato nel segno della continuità, con le cocche che potranno ancora contare su un tassello decisivo, il primo che andrà a comporre il nuovo puzzle che si appresterà a tagliare i nastri della partenza della nuova stagione.

