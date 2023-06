'Jannacci e dintorni' a Legnano

Sabato 24 giugno arriva a Legnano lo spettacolo 'Jannacci e dintorni' della Compagnia Entrata di Sicurezza. La serata è organizzata dalle parrocchie di Legnano nell'ambito del programma 'E chi è mio prossimo?'. A dieci anni dalla scomparsa la compagnia vuole offrire un rispettoso omaggio al cantautore con i brani che meglio rappresentano l’ecletticità del "Saltimbanco" (così gli piaceva definirsi) che ci ha fatto ridere e commuovere delle nostre nevrosi, trasformando gli ultimi nei primi. Non si tratta, quindi, di un semplice concerto ma di un vero e proprio percorso attraverso i personaggi di Jannacci, quelli che portavano le "Scarp del Tenis" perché non potevano permettersi le scarpe della festa. Le musiche sono rigorosamente eseguite dal vivo. Uno spettacolo da ascoltare che coinvolgerà lo spettatore con le gag è ormai abituata da molti anni. Buon ascolto anche se... "se la musica c'è puoi ascoltarla anche te!"

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!