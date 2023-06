Marco Ligabue torna con 'Sempre tutto bene'

Dal 16 giugno 2023 è disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Sempre tutto bene”, il nuovo singolo di Marco Ligabue che apre le porte all'estate 2023 con tanti appuntamenti live e con un pensiero speciale alla riviera romagnola.

A dieci anni dal suo debutto da solista e dopo il grande successo del libro “Salutami tuo fratello” (già alla terza ristampa) Marco Ligabue ufficializza la sua estate musicale con “Sempre tutto bene”: un brano dalle influenze rock che parla della forza di accettarsi.

Spiega l'artista a proposito del brano: “Non ci è stata data una bella o una brutta vita, ci è stata data UNA vita. La frase fatta "sempre tutto bene" oggi è un ritornello che puzza di rassegnazione o al limite di convenienza. Accettarsi invece coi propri difetti, le nostre amare verità e magari la voglia di fare ancora un po' il coglione, esorcizza quella frase.

Sempre tutto bene sprigiona energia positiva quando impariamo ad accettarci.”

La produzione della canzone è partita in modo classico, ovvero con l'incastro istintivo di basso-batteria-chitarra in sala prove. Alla batteria lo forza rock di Lenny Ligabue (nipote di Marco), alla chitarra l'estro del chitarrista Johnny Gasparini (al fianco di Marco Ligabue da 10 anni) e al basso il giovane produttore Francesco Landi che poi ha rifinito, con suoni di oggi, l'arrangiamento finale.

Continuano gli appuntamenti live di Marco Ligabue che si dividerà tra il “Sempre tutto bene” tour con la sua band e lo showcase del libro “Salutami tuo fratello” con Andrea Barbi.

Per info e aggiornamenti: https://marcoligabue.it/tour/

