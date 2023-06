Sport in festa

Un weekend di sport a Buscate. Due giorni di appuntamenti, attività e momenti per stare insieme e cimentarsi nelle varie discipline sportive.

Un weekend di sport a Buscate. Due giorni di appuntamenti, attività e momenti per stare insieme e cimentarsi nelle varie discipline sportive. Sabato 17 giugno dalle 19 in piazza San Mauro e Baracca, allora, lezioni aperte di danza e kung fu, quindi ginnastica artistica, Urban Collection Asd (esibizione allievi), calcio balilla, Asd Buscate Atletica 2022, macchine Lino Branca, gionfiabili e, alle 21.45, schiuma party. Domenica 18 giugno, invece, si comincerà dalle 10 al Parco Patrone con la ginnastica dolce, yoga e meditazione con 'Le Libellule' e calcio Asd Ticino-Cuggiono; nel pomeriggio, i giochi di una volta (Tangram e Basket Mastini), torneo di scacchi, torneo di briscola, torneo di tennis (Nuovo Tennis Buscate), calcio per bambini (Asd Buscate Calcio), saluto del Pedibus, arcieri 'Frecce del Seprio Asd', Acqua1Village, bimbi a cavallo ('Le Ginestre) e molto altro ancora. Senza dimenticare la tradizionale grigliatona.

