Con il patrocinio del Comune di Magnago e la collaborazione di ASPM-Farmacia Comunale, nasce a Magnago un nuovo ambulatorio di Salute Donna ODV – Associazione per la prevenzione e la lotta ai tumori. ASPM invita ad una serata informativa lunedì 19 giugno alle 21 presso la sala conferenze di via Lambruschini.

