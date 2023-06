Una giornata, come si dice... "a tutto sport". L'appuntamento è questo sabato (17 giugno) per l'inaugurazione del centro sportivo comunale 'Annibale Sacchi' di Castano.

Una giornata, come si dice... "a tutto sport". L'appuntamento è questo sabato (17 giugno) per l'inaugurazione del centro sportivo comunale 'Annibale Sacchi' di Castano. Si comincerà, allora, alle 11 con 'Day of the Stars' (manifestazione su pista outdoor di carattere regionale oper - Asd Amici dello Sport), mentre alle 18 spazio alla cerimonia appunto di inaugurazione e intitolazione del piazzale 'Grande Torino'.

