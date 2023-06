Nasce la 'comunità energetica'

Comune di Parabiago e società Amiacque hanno deciso di unire gli sforzi per dare vita a un progetto di ‘comunità energetica rinnovabile’ destinato ad avere forte rilevanza ambientale.

Insieme. Per dare vita a una ‘comunità energetica rinnovabile’. Comune di Parabiago e società Amiacque hanno deciso di unire gli sforzi per dare vita a un progetto destinato ad avere forte rilevanza ambientale. Tutto discende dall'opportunità messa a disposizione dalla Regione. "Cap - si legge nella delibera d'adozione - si è resa disponibile a supportare il comune di Parabiago per la costituzione di una ‘Cer’ e la partecipazione all'avviso di Regione Lombardia". E peraltro la costituzione di una comunità energetica darà modo al comune di poter beneficiare di una serie di opportunità e incentivi promossi dalla stessa Regione. Cap, dal canto suo, si impegnerà a studiare un modello di ‘Cer’ a beneficio di Parabiago, definendone assetti e potenzialità e supportando il comune nelle procedure d'accreditamento. Nascerà presto quindi sotto il cielo di Parabiago un'aggregazione di soggetti pubblici e privati che avrà quale parola d'ordine la produzione e diffusione di energia da fonti rinnovabili e anche la funzione di divulgarne l'importanza capitale per la salvaguardia dell'ambiente.

