A Bernate Ticino la prima panchina gigante

Nel 2010 Chris Bangle, designer statunitense, decide di realizzare la prima panchina gigante sul terreno della Borgata a Clavesana (Cn), dove si trovano la sua residenza e il suo studio di design. Nel corso degli ultimi anni, altre panchine ufficiali sono state costruite in zone vicine e fuori dal Piemonte, solo grazie a sponsor privati. Chris Bangle ha fornito gratuitamente disegni e indicazioni ai costruttori delle panchine, chiedendo come unica condizione che fossero poste in un punto panoramico, su un terreno accessibile al pubblico e che rispettassero lo spirito social con cui era nata la prima: non un’installazione privata, ma parte di un’esperienza collettiva che tutti possono condividere e sperimentare venendo in queste zone.

Circa un anno fa Milanta ETS ha deciso di fare da capofila per portare il progetto della Big Bench anche nel nostro territorio.

“...grazie alla sensibilità e alla disponibilità di un imprenditore che al momento per contratto non possiamo ancora ringraziare pubblicamente, abbiamo ricevuto il necessario sostegno economico e grazie alla collaborazione degli enti locali coinvolti stiamo ora ultimando le pratiche per regalare nei prossimi mesi questa bellissima opportunità di promozione e di valorizzazione del nostro territorio – ci racconta Marcello Mazoleni - Ecco finalmente comparire sul sito web di Big Bench Community Project la località in cui posizioneremo la nostra prima panchina gigante: Bernate Ticino! Ecco qui: https://bigbenchcommunityproject.org/it/le-panchine-giganti

Presto saremo finalmente anche noi parte di questo meraviglioso progetto che al momento conta poco meno di trecento big bench in tutto il mondo. Tra l'altro stiamo aspettando l'ok per una ulteriore panchina gigante nel nostro territorio, che al momento non possiamo ancora svelare. E a breve penseremo ad una terza installazione...”

Svelato dunque il paese, resta però ancora un velo di mistero su quando verrà installata e il punto preciso di posizionamento.

