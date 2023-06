La seconda tappa del circuito 'Run Togheter' toccherà Buscate, dove nella sera di giovedì 15 giugno si terrà 'Cour Buscà', con partenza dal campo sportivo di viale Risorgimento.

La corsa, organizzata dalle associazioni podistiche del territorio (e in questo caso anche di A.C.D. Buscate) col patrocinio delle Amministrazioni Comunali, scatterà alle 20:30 di giovedì 15 giugno dal campo sportivo di viale Risorgimento. Le iscrizioni saranno il loco con un costo di 4€ senza riconscimento e 6€ con riconoscimento. Come per tutte le tappe, saranno premiati i primi cinque classificati e i primi tre gruppi più numerosi.

La corsa è sponsorizzata da Dinamo - Naturalmente oltre, Enercom luce e gas, BiZeta service snc e Brogioli Sport, nonchè dalla sezione comunale di Busate dell'AVIS.

