Cittadinanza onoraria a Monguzzi

A distanda di trent'anni dalla scongiurata costruzione della discarica presso la cava Sant'Antonio, l'Amministrazione di Buscate concederà la cittadinanza onoraria a Carlo Monguzzi.

Trenta anni fa Carlo Monguzzi, Assessore Regionale all’Ambiente ai tempi del Presidio presso la Cava Sant'Antonio, dichiarava decaduti i diritti alla realizzazione della discarica di rifiuti urbani fornendo un contributo essenziale a quella lotta vittoriosa per cui Buscate, negli anni Novanta, divenne esempio di cittadinanza attiva e resistente per la tutela dell’ambiente e della salute e modello per una nuova politica di gestione dei rifiuti.

A trent’anni di distanza l’Amministrazione comunale di Buscate ha deciso di premiare gli sforzi dell’ingegnere conferendogli la cittadinanza onoraria. La cerimonia si terrà sabato 17 giugno, alle ore 11.00 presso la Sala Civica Drr. A. e R. Lodi. L’evento sarà anche trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Legambiente Buscate.

