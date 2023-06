Approvato il restauro della chiesa

Tanto attesa è finalmente arrivata. La Soprintendenza ha dato il via libera per il restauro delle pareti esterne alla chiesa parrocchiale di sant'Ambrogio in Vanzaghello.

Tanto attesa è finalmente arrivata. La Soprintendenza ha dato il via libera per il restauro delle pareti esterne alla chiesa parrocchiale di sant'Ambrogio in Vanzaghello. "In contemporanea – spiega in una nota il parroco don Armando Bosani – anche il Consiglio Affari Economici Diocesano ha approvato il nostro piano di finanziamento". Il passo successivo sarà l'autorizzazione alla Soprintendenza attraverso un Decreto arcivescovile. "Allo stato attuale – prosegue il parroco vanzaghellese – la Parrocchia dispone di una liquidità per l'intervento di 70 mila euro, frutto delle donazioni e di alcune somme che la Parrocchia è riuscita ad accantonare in questi mesi". Nel frattempo, per dare all'intervento gambe più solide su cui camminare, è stato approvato dalla Diocesi un mutuo di 200 mila euro. All'appello ne mancheranno così circa 150 mila che, spiega don Armando, "saranno da valutare strada facendo in base ai pagamenti dell'azienda restauratrice e alle offerte che saranno ricevute". La chiesa di Sant'Ambrogio sta così per essere interessata a un intervento atteso da tempo e destinato a farla ritornare allo smalto precedente.

