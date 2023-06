DJ set in piazza

L’8 giugno piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio farà da sfondo, a partire dalle 19, a un DJ set molto particolare, a cui parteciperanno alcuni noti dj della zona.

L’8 giugno piazza Vittorio Emanuele a Busto Arsizio farà da sfondo, a partire dalle 19, a un DJ set molto particolare, a cui parteciperanno alcuni noti dj della zona. In programma generi musicali diversi, adatti a tutte le età e in particolare ai più giovani che potranno festeggiare la fine della scuola ballando e divertendosi in maniera sana e sicura. Sarà il primo di una serie di eventi targati 'BA Cultura per l’estate extra', che proporranno nelle serate del giovedì, che da decenni portano nel centro cittadino migliaia di persone, tanta musica, esibizioni di ballo e spettacoli di danza a cui il pubblico potrà partecipare in maniera attiva.

