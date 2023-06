45 anni di ATIF

ATIF è una realtà attiva sul nostro territorio da oltre 45 anni. Nata come impresa di impiantistica industriale, negli anni ha espanso la propria attività.

ATIF è una realtà attiva sul nostro territorio da oltre 45 anni. Nata come impresa di impiantistica industriale, negli anni ha espanso la propria attività anche al mercato della climatizzazione domestica, guadagnandosi partnership di altissimo livello come quella con Daikin, di cui ATIF è installatore autorizzato. Un successo che è frutto dell’etica di lavoro che ha sempre contraddistinto Mauro Rebucci, il titolare (cosi come prima il padre Terenzio), e i suoi collaboratori: quella della qualità. È infatti proprio grazie alla soddisfazione del cliente (misurata con interviste mirate) che Daikin ha scelto ATIF, tra oltre 400 installatori su tutto il territorio nazionale, per partecipare ad un seminario presso la sede centrale di Osaka, in Giappone. “Per la nostra azienda, che pure è relativamente piccola, questo invito è stato un grandissimo riconoscimento. Daikin ci ha scelti perché i nostri clienti hanno dato un feedback positivo rispetto al nostro lavoro, che evidentemente viene apprezzato. In Giappone hanno sempre come obiettivo primario la qualità, e vederci selezionati vuol dire che stiamo lavorando bene”, ha spiegato Rebucci. ATIF fa parte della rete di installatori Daikin collegati attraverso la piattaforma Lead, un portale che interfaccia facilmente i nuovi clienti con l’installatore più vicino a loro. Il ‘Lead management seminar’ cui ha partecipato Rebucci insieme ad altri installatori provenienti da tutta Europa (150 in totale, di cui 12 italiani) aveva l’obiettivo di fare il punto sull’utilizzo della piattaforma e di pensare a nuove strategie per migliorarla: “È stato uno scambio molto fruttuoso. Ci siamo confrontati su come migliorare la nostra offerta al cliente”. Un’esperienza, inoltre, non solo professionale, ma anche profondamente umana: “Sono stato impegnato dal 7 al 14 maggio in un viaggio che non è stato solo lavorativo, anzi. Come gruppo di lavoro abbiamo visitato alcuni tra i posti più belli del Giappone”.

