Un grande classico di fine primavera, per prepararsi a vivere le emozioni dell’estate, insieme. È tornata, con tutto il suo entusiasmo e partecipazione, l’iniziativa ‘Festa Te che Festo Io’, giunta alla sedicesima edizione e promossa dall’Oratorio Sacro Cuore di Busto Garolfo. Una lunga serie di eventi, di serate a tema, con il coinvolgimento di decine e decine di volontari tra adulti e ragazzi, accomunati dalla voglia di stare insieme e dalla voglia di far vivere il proprio oratorio. Tutto è iniziato sabato 27 maggio, con la serata ‘Bavarese’ e la musica di ‘Antani Project’; domenica 28 maggio era la volta del ‘Tutto pesce’ e la musica dei Pooh con ‘Poohntofermo’; lunedì 29 spazio allo ‘Gnocco fritto’ e la serata ‘Verso Lisbona’ con le testimonianze di Letizia Gualdoni e Daniele Brognoli verso la Giornata Mondiale della Gioventù in Portogallo. Gli appuntamenti sono poi proseguiti martedì 30 maggio con la serata ‘Pizzoccheri’ e l’orchestra ‘Arc en ciel ensemble’; mercoledì 30 maggio serata ‘Brasiliana’ e musiche e balli di ‘Calle Latina’; giovedì 1 giugno serata ‘Risotti’ e musiche di ‘Da Zero a Liga’. Ogni sera oltre 500 coperti, tantissime famiglie, un successo davvero straordinario per l’Oratorio guidato da don Giovanni Patella, con un coinvolgimento ed entusiasmo davvero unici. Ora ci si prepara al gran finale di queto weekend: venerdì 2 giugno serata ‘ Boomer’ e musica di ‘Nuvanta’; sabato 3 giugno grande serata ‘Griglia’ e musica di ‘Voci Sole’; domenica spazio alla giornata spagnola con ‘Junior Band’ e ‘Corpo Musicale Santa Cecilia’. Si chiude lunedì 5 giugno con serata danzante ‘Intensity Elite’ e spettacolo pirotecnico.

