Sono aperte le iscrizioni al centro estivo comunale a Buscate. Il titolo è 'Lasciateci in pace!', ovvero come sperimentare la pace attraverso le esperienze di vita.

Sono aperte le iscrizioni al centro estivo comunale a Buscate. Il titolo è 'Lasciateci in pace!', ovvero come sperimentare la pace attraverso le esperienze di vita. Si svolgerà dal 12 giugno al 28 luglio presso la scuola dell’infanzia statale. Il centro estivo è previsto per i bambini della scuola dell’infanzia e per coloro che frequentano fino alla terza elementare. Le attività proposte sono svariate: percorsi sul territorio, esperienze sensoriali, uscite in giornata in piscina, laboratori. Per le iscrizioni, basta compilare direttamente sul sito del Comune l’apposito modulo entro e non oltre il 5 giugno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!