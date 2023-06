Il 16 giugno si terrà presso il campo sportivo 'Thomas Laricchiuta' di Buscate il torneo di beach volley in rosa, competizione amatoriale in notturna.

Il 16 giugno si terrà presso il campo sportivo 'Thomas Laricchiuta' di Buscate il torneo di beach volley in rosa, competizione amatoriale in notturna, organizzata dalla Volley Don Bosco Buscate, in collaborazione con l’AC Buscate, il cui ricavato verrà devoluto all’associazione Cuore di donna, che agisce a favore della prevenzione contro il cancro femminile. Per partecipare, basta formare una squadra mista composta da un massimo di 6 partecipanti e iscrivere la squadra su Whatsapp, scrivendo o a Stefano al 320/1612174 o a Emanuela al 346/0987581, entro l’11/6, versando poi la quota di 60 euro a squadra.

