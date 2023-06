A Buscate si festeggiano i nostri amici a quattro zampe: domenica 11 giugno al Pratone si terrà la 'Giornata del Cane', organizzata da 'La casetta dei sette nani'.

A Buscate si festeggiano i nostri amici a quattro zampe: domenica 11 giugno al Pratone si terrà la 'Giornata del Cane', organizzata da 'La casetta dei sette nani', in collaborazione con il Comune. A partire dalle 15, in presenza di un educatore cinefilo, si terrà una sfilata canina, con i cani di proprietà e quelli adottabili, con una giuria di persone scelte tra il pubblico e le premiazioni a seguire. In concomitanza ci sarà una bancarella benefica con materiali da poter acquistare per il proprio cane.

