Open day ASD Buscate

Per tutta l’estate presso il campo sportivo 'Thomas Laricchiuta' di Buscate si terranno gli open day per provare la scuola calcio dell’ASD Buscate. Il programma prevede: leva 2017/18 lunedì 10/17; leva 2015/16 martedì 11/18; leva 2013/14 mercoledì 12/19; leva 2011/12 giovedì 13/20; leva 2009/10 venerdì 14/21, sempre alle 18.30. Per avere maggiori informazioni, basta chiamare Matteo Farsetta al 331/1289548.

