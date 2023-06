Cento anni per Guido

Guido Branca, buscatese di nascita e da sempre residente nell’ultimo paese della provincia di Milano, al confine con Novara, ha spento le invidiabili 100 candeline.

Guido Branca, buscatese di nascita e da sempre residente nell’ultimo paese della provincia di Milano, al confine con Novara, ha spento le invidiabili 100 candeline, festeggiato dalle due figlie, dalle loro famiglie e da alcuni vicini e amici che lo hanno accompagnato in tutti questi anni. Graditissimi ospiti sono stati il sindaco di Buscate, Fabio Merlotti, e Bianca Pisoni in rappresentanza del Centro Anziani, che hanno consegnato a Guido una targa e un omaggio floreale. Il parroco don Felice Noè ha espresso gli auguri di tutta la comunità pastorale, dando la sua benedizione per l’invidiabile traguardo raggiunto. Nato e vissuto a Buscate, il centenario Guido ha lavorato per 40 anni in una conceria occupandosi del controllo qualità delle pelli, per poi dedicarsi con passione alla coltivazione dell’orto e del giardino. “Le più grandi soddisfazioni della mia vita - ha ricordato Guido con voce flebile – sono le mie due figlie, averle fatte studiare e vederle felici con le loro belle famiglie, il mio amato nipote Fabio, e l’aver vinto un concorso nazionale delle Ferrovie dello Stato nell’immediato dopoguerra. La mia vita sarebbe stata certamente diversa, ma la necessità di star vicino alla famiglia d’origine mi ha portato a rinunciare e questo è il mio più grande rimpianto, insieme all’assenza di mia moglie Angela, compagna di una vita, mancata qualche anno fa, poco dopo aver festeggiato i 60 anni di matrimonio”. “I migliori auguri da parte di tutta l’Amministrazione a quest’uomo per l’invidiabile traguardo raggiunto – ha concluso il sindaco Merlotti”.

