Un saggio... in danza

La società sportiva Arca Sporting Club di Castano Primo ha concluso domenica 28 Maggio la sua stagione sportiva con il grande spettacolo ‘Circus’, portato in scena presso il palazzetto di Vanzaghello.

La società sportiva Arca Sporting Club di Castano Primo ha concluso domenica 28 Maggio la sua stagione sportiva con il grande spettacolo ‘Circus’, portato in scena presso il palazzetto di Vanzaghello.

Più di cento atlete sono scese in pedana con i loro esercizi di ginnastica artistica davanti ad un folto pubblico, entusiasta delle esibizioni a tema circense, accompagnate da luci e musiche che hanno creato l’atmosfera di un vero e proprio spettacolo del circo.

Un saggio a chiusura di un anno sportivo denso di appuntamenti importanti e soddisfazioni, come la gara sociale Arca Cup a cui hanno partecipato tutti gli atleti e le due gare regionali del circuito CSEN in cui le ginnaste del gruppo avanzato hanno collezionato tantissime medaglie.

Grandissima la soddisfazione dell’istruttrice e direttrice della scuola Valeria Taccini, che punta ad una crescita sempre maggiore dell’associazione e di tutte le ginnaste che ne fanno parte, e delle istruttrici Mara Cavalli, Sofia Buglisi e Silvia Penello.

Le attività dell’Arca Sporting Club non si fermano però qui, perché il 12 Giugno prenderà il via il Gym Summer Camp, presso il plesso scolastico di Robecchetto con Induno. Il camp accoglierà tanti giovani per ben 5 settimane con molte attività divertenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!