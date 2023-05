Con il patrocinio del Comune di Legnano, ASST Ovest Milanese e ATS Milano Città Metropolitana, torna in versione trimestrale 'Legnano Si Muove', giunta alla nona edizione. Il momento di apertura si terrà alle ore 17:45 di lunedì 5 giugno.

Con il patrocinio del Comune di Legnano, ASST Ovest Milanese e ATS Milano Città Metropolitana, torna in versione trimestrale Legnano Si Muove, giunta alla nona edizione.

Da lunedì 5 giugno al 28 luglio, per poi riprendere dal 4 al 29 settembre sarà possibile partecipare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18:00, agli appuntamenti di Postural Fitness, Pilates e Mobility Fitness, con gli insegnanti della Palestra Safe Gym, nello splendido scenario verde della città di Legnano.

Come per l’edizione 2022, ad aprire la prima giornata saranno le rappresentanze dell’organizzatore Genesi Uno SpA, della Città di Legnano, di ATS Milano Città Metropolitana - SC Promozione della Salute Ovest Mi e del centro Safe GYM Olympus Avant.

Il momento di apertura si terrà alle ore 17:45 negli spazi in cui si svolgeranno le attività presso la bocciofila, zona Skate park, all’interno del Parco Castello di Legnano.

Legnano si Muove nasce per combattere la sedentarietà, per promuovere una sana abitudine al movimento che possa diventare una pratica continuativa e non solo un episodio. Inoltre l’esercizio di gruppo è un’ottima occasione per fare nuove conoscenze, motivarsi vicendevolmente e raggiungere l’obiettivo che ci si è prefissati: la community di iscritti all’iniziativa e al servizio informativo di questa edizione continuano a dare fiducia a questa tipologia di progetti.

Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.legnanosimuove.it: l’adesione potrà essere effettuata anche con la compilazione digitale del modulo da inviare mezzo email, oppure consegnando i moduli compilati durante la prima giornata di apertura oppure direttamente agli istruttori nelle giornate seguenti.

