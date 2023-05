Uno spazio per mamme e neonati

Il 29 maggio alle ore 15.00 presso la Casa di Comunità di Busto Arsizio di Viale Stelvio 3 sarà inaugurato il Baby Pit-Stop, un luogo accogliente e riservato in cui le mamme della città potranno sostare per tutto il tempo necessario.

“Si tratta di uno spazio dedicato alle donne che necessitano di fare una pausa rilassata e confortevole, cambiare i pannolini dei loro figli e, ovviamente, allattarli”, spiega la Dott.ssa Antonella Scampini, Direttore della Casa di Comunità di Busto Arsizio. “Spesso accade che, passeggiando per la città con i bambini piccoli, si abbia la necessità di provvedere a bisogni impellenti dei bimbi ed è in risposta a questa esigenza che si colloca il nostro Baby Pit-Stop”.

Lo spazio, che prende il nome dalla famosa operazione ‘cambio-gomme + pieno di carburante’ tipico della Formula 1, consentirà alle mamme di prendersi cura dei loro bambini in serenità, in un luogo rilassante e accogliente, ma soprattutto senza la fretta tipica di chi è spesso costretta a farlo in luoghi scomodi e improbabili.

I Baby Pit-Stop rientrano nel Piano Regionale della Prevenzione 2022-2025 e contribuiscono a realizzare programmi integrati di promozione della salute a favore dei primi mille giorni di vita, assicurando coerenza e piena adesione agli standard UNICEF; sostengono infatti l’importanza dell’allattamento quale pratica che contribuisce in modo positivo alla salute della mamma e del bambino, al suo corretto sviluppo fisico e intellettivo, oltre a favorire la relazione tra madre e figlio.

