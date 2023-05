Cibo e transizione sostenibile: come possono fare sistema le imprese? Un webinar gratuito della Camera di Commercio per aiutare i piccoli produttori nella sostenibilità.

Transizione sostenibile nel settore food: come le imprese della filiera agro-alimentare possono fare sistema per riprogettare i flussi di materie e risorse e ridurre gli sprechi di cibo intervenendo sui trasporti, lo stoccaggio, l’imballaggio e la produzione di rifiuti e sottoprodotti alimentari. Se ne parlerà, grazie alla presenza di due esperte, durante il webinar gratuito: “Il cibo nella transizione sostenibile From Farm to Fork”, organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, lunedì 29 maggio 2023, ore 10.00-12.30.

Il webinar rientra nel servizio di assistenza specialistica rivolto alle imprese con sede legale o operativa nelle province di competenza della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Enti e Amministrazioni pubbliche operanti nel territorio di competenza.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.milomb.camcom.it/ambiente, ambiente [at] mi [dot] camcom [dot] it, assistenza-specialistica-ambiente-ed-ecosostenibilità

La strategia “From Farm to Fork: dal produttore al consumatore”, al centro del Green Deal e dell’agenda della Commissione per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, affronta le sfide globali per il conseguimento di sistemi alimentari sostenibili. Obiettivo del webinar è quello di illustrare i paradigmi della sostenibilità applicati alla filiera del food system, l’impatto ambientale dei settori della trasformazione alimentare e del commercio/somministrazione al dettaglio intervenendo sui trasporti, lo stoccaggio, l’imballaggio e la produzione di rifiuti e sottoprodotti alimentari. Le imprese del food system possono infatti rivedere il proprio modello di business (di prodotto e di servizio) in ottica di simbiosi industriale, che preveda il coinvolgimento dell’intero comparto agro-alimentare, con un approccio sistemico per riprogettare i flussi di materie e risorse e ridurre gli sprechi di cibo.

Programma

• Sottoprodotti ed economia circolare: la normativa europea ed il recepimento in Italia

• Sottoprodotti e “End of Waste”: inquadramento normativo e giurisprudenza

• Sostenibilità ambientale nel settore food

• Cibo e circolarità: azioni possibili

• Casi studio

Iscrizioni al webinar entro il 26 maggio 2023

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!