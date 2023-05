Alessandra Carati in biblioteca

La rassegna letteraria itinerante 'A Tu per Tu' farà tappa sabato 27 a Magnago. Protagonista Alessandra Carati, che presenterà il suo romanzo 'E poi saremo salvi'.

È partita la prima edizione della rassegna letteraria itinerante ‘A Tu per Tu’, ospitata in alcune biblioteche lombarde, nell’ottica di far incontrare autori di spicco dell’editoria italiana con il pubblico dei lettori delle nostre biblioteche.

La rassegna è curata da Laura Di Gianfrancesco, che dialogherà con gli autori, con il supporto tecnico di Ubik Librerie, che metterà a disposizione i libri per il firmacopie.

L’appuntamento presso la biblioteca di Magnago, è in programma per sabato 27 maggio alle ore 17:00 con l’autrice Alessandra Carati che presenterà il suo libro ‘E poi saremo salvi’.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!