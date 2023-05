Case 'green': capestro o opportunità?

Lunedì 29 maggio nella Sala Consiliare di via Fornaroli 30 si svolgerà un incontro-dibattito, aperto ai cittadini e ai professionisti, per approfondire la nuova direttiva europea sulle Case Green. Interverranno l'eurodeputata Tovaglieri (Lega) e il senatore Garavaglia (Lega).

Lunedì 29 maggio, a Magenta (MI), alle ore 21:00, nella Sala Consiliare di via Fornaroli 30, si svolgerà un incontro-dibattito aperto ai cittadini e ai professionisti, per approfondire la nuova direttiva europea sulle Case Green.

L’iniziativa, promossa dall’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega), membro della Commissione Industria ed Energia del Parlamento europeo e relatrice per il gruppo ID della direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, vedrà anche la partecipazione di Cristiano Donelli, policy advisor del gruppo ID al Parlamento europeo ed esperto della nuova direttiva, e di Massimo Garavaglia (Lega), senatore e Presidente della Commissione Finanze e Tesoro.

“Insieme a un pool di esperti – spiega Tovaglieri – discuteremo delle principali sfide e criticità poste dal provvedimento comunitario e faremo il punto sulle ricadute della direttiva a carico delle imprese e dei cittadini. Chi vorrà partecipare a questo incontro, avrà la possibilità di intervenire nel dibattito e di porre quesiti di proprio interesse agli esperti presenti in sala”.

Per ulteriori informazioni: 371 6422123 o info [at] isabellatovaglieri [dot] it. Per iscriversi all’evento: https://bit.ly/EventoID_Magenta29maggio

