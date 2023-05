Cornaredo e Magenta in aiuto

Tra i molti aiuti accorsi in Romagna, anche volontari e mezzi della colonna mobile provinciale da Cornaredo e Magenta: "A preoccupare è soprattutto la grande quantità di fango, oltre ai rifiuti da spostare e smaltire e a diverse cantine ancora allagate".

La colonna mobile della Protezione civile della Città metropolitana di Milano al lavoro nei territori alluvionati dell’Emilia-Romagna. Una decina di volontari (del CCV Milano, G.C. Trezzo sull'Adda, GCVPC Cornaredo, G.C. Magenta) sono partiti all’alba di domenica 21 maggio per andare a supportare le attività di pulizia e pompaggio, coordinati dai funzionari e dalle funzionarie dell’ente di area vasta.

La loro destinazione finale è stata Sant’Agata sul Santerno, dove sono alle prese con un una situazione complessa, che evolve di ora in ora: a preoccupare è soprattutto la grande quantità di fango, oltre ai rifiuti da spostare e smaltire e a diverse cantine ancora allagate. I volontari della colonna mobile hanno raggiunto una prima spedizione di soccorritori fluviali del CCV-MI (nello specifico del VPC PESCHIERA ODV, del GCVC CARPIANO e del GCVPC SAND DONATO MILANESE), che munita di natante e carrello, ha fornito primissima assistenza nell’evacuazione e soccorso. Ora l’attività si concentra su pulizia e pompaggio.

La consigliera delegata alla Protezione della Città metropolitana di Milano Sara Bettinelli esprime “profondo apprezzamento per la competenza, l’impegno e la dedizione che i nostri volontari stanno dimostrando sul campo a fianco dei cittadini e delle cittadine colpiti da questo immane disastro”.

La consigliera sottolinea, inoltre, l’impegno corale messo in atto: “Tutto il sistema di Protezione civile della Città metropolitana di Milano è in allerta per poter rispondere tempestivamente alle richieste di intervento che arrivano dall’Emilia-Romagna; in questi mesi abbiamo svolto numerose esercitazioni volte proprio a fronteggiare emergenze come questa: i volontari sono preparati e ben equipaggiati per fronteggiare l’alluvione sia nella fase di evacuazione che in quella di messa in sicurezza. La nostra colonna mobile assicurerà alla Protezione civile locale tutto il supporto necessario, mentre i funzionari e le funzionarie della Città metropolitana di Milano, in sinergia col CCV-MI, coordineranno le attività. Ringrazio gli uomini e le donne che, davanti all’emergenza, non hanno esitato a rispondere ‘presente’, dimostrando il valore profondo del mettersi al servizio non solo della propria comunità, ma di chiunque abbia bisogno di aiuto. In questo momento l’attenzione di tutti noi è concentrata sulla risoluzione delle diverse criticità legate all’alluvione e siamo chiamati, ognuno in base al proprio ruolo e alle proprie possibilità a dare il proprio contributo. La Città metropolitana di Milano, in questa situazione, sta dimostrando concretamente la sua vicinanza e il suo supporto alle popolazioni alluvionate”.

