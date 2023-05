Incidente in via Milano: due morti

Lo schianto terribile e poi il silenzio, il dolore e il grande senso di vuoto. Il bilancio è terribile: due giovani vite volate via per sempre e una terza persona rimasta ferita. È successo stamattina.

Lo schianto terribile e poi il silenzio, il dolore e il grande senso di vuoto. Il bilancio è terribile: due giovani vite volate via per sempre e una terza persona rimasta ferita. È successo stamattina. L’incidente in via Milano, strada che collega Turbigo a Castano e Robecchetto. Qui lo scontro tra due auto e, subito, sul posto ecco che sono arrivati diversi mezzi di soccorso. I carabinieri, le ambulanze, la polizia locale, i vigili del fuoco e anche l’elisoccorso. Ma purtroppo per due ragazzi non c’era più nulla da fare, mentre un terzo è stato trasportato in ospedale. Due giovani strappati all’amore e all’affetto di familiari, parenti e amici. Due giovani che non ci sono più. Sulla dinamica, intanto, sono al lavoro le forze dell’ordine, per fare chiarezza su cosa sia accaduto.

