Sfilata di moda al 'Brera'

Grande successo per le studentesse di Moda dell'IIS Marcora, che sul palco del teatro inverunese hanno sfilato in prima persona indossando le loro creazioni nate durante il percorso di studi.

Sul palco del teatro Brera a Inveruno è andata in scena la sfilata di fine anno scolastico in cui le studentesse di 4a e 5a indirizzo Moda dell’IIS Marcora hanno presentato i propri lavori, frutto di un anno di lavoro. Ma non solo li hanno presentati, li hanno proprio indossati, tra gli sguardi ammirati delle professoresse Serena Brigante e Giuseppa Dell’Anna, che hanno seguito le ragazze nella realizzazione pratica, e della professoressa Valentina La Gala, coordinatrice di progetto.

“Sul palco è andata in scena la femminilità, ma anche tributi a grandi artisti e grandi donne del passato”, racconta La Gala. “Le nostre studentesse non solo hanno potuto mostrare a tutti il proprio talento, ma anche andare a lavorare sulla propria autostima, che a quell’età è sempre sotto assedio. Penso sia importante proporsi al mondo del lavoro con un sorriso in più e più sicurezza in sé stesse. Hanno ritrovato consapevolezza in sé stesse, ma anche in chi potranno essere come professioniste e creative. Noi docenti abbiamo il grande compito e privilegio di accompagnarle nella crescita, come talenti e come donne: da crisalidi a farfalle libere”.

