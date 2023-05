'Incognito' al Castello

Torna finalmente a Milano uno dei gruppi di acid-jazz più noti su scala mondiale. Appuntamento per il 27 giugno al Castello Sforzesco.

Tornano finalmente a Milano gli Incognito, uno tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo, il 27 giugno presso il Castello Sforzesco di Milano .

Nati in Inghilterra nel 1976 dalla volontà di Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick, sono una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica. 15 album in studio in oltre 30 anni di carriera.

La fluidità nelle composizioni è un elemento caratterizzante del percorso degli Incognito, tuttavia questo non ha mai pregiudicato il loro stile musicale ben definito che spazia dal soul al funk fino all'r&b. I successi dei primi anni Duemila vengono confermati nel 2010 dalla pubblicazione di Live in London: the 30th Anniversary Concert e Transatlantic R.P.M. arricchito dalle performance di artisti come Chaka Khan e Mario Biondi.

Nel 2012 gli Incognito pubblicano ‘Surreal’, seguito da ‘Amplified Soul’ (2014), ‘In Search of Better Days’ (2016) e dal loro ultimo lavoro ‘Tomorrow’s New Dream’ (2019), come sempre un album di immersione nell’acid jazz e con i contributi di numerosi musicisti e cantanti.

Biglietti disponibili a questo link: https://www.mailticket.it/manifestazione/BW36

