Il 'Verde Pulito' a Legnano

L’amministrazione comunale ha aderito alla Giornata del Verde Pulito, in programma domenica 21 maggio, con due iniziative nel Parco Alto Milanese e nel Giardino Donatori del Sangue. Le iniziative, che si terranno nella mattinata, sono organizzate da associazioni ambientaliste locali.

WWF Insubria organizzerà una mattinata di pulizia delle aree all’interno del PAM, ovvero la via Mazzafame e la zona circostante la “Baitina”. Il raduno dei volontari è fissato alle 10 in via dei Pioppi, 12. La pulizia si svolgerà dalle 10 alle 12.30.

Il Comitato aree verdi Centro Legnano e Legambiente Valle Olona organizza la pulizia del Giardino Donatori del sangue dalle 9.30 alle 12.30. Il ritrovo è alle 9.30 al chiosco estivo del The Mode e si concluderà in Piazza Tenconi.

La Giornata del Verde Pulito è un’iniziativa promossa da Regione Lombardia sin dal 1987 per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali.

