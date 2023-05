‘Tanti stili, un solo artista’. Non solo: tanti linguaggi, dal pittorico al musicale. Domenica 21 maggio, alle ore 15:30, sarà inaugurata presso la Sala consiliare del Comune di Bernate Ticino la mostra personale ‘Il mio mondo è dipinto. Tanti stili, un solo artista’, del cuggionese Enrico Gerli.

La mostra sarà visitabile fino alle 21:00 del 29 maggio, quando Gerli si esibirà con la sua band ‘Enrico Gerli and The Folk Friends’ a chiusura della mostra. Durante la settimana gli orari di apertura della mostra saranno quelli degli uffici comunali, nel weekend invece dalle 16:00 alle 19:30.

