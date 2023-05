8 salotti, 8 argomenti

Presso la Biblioteca Augusto Marinoni otto appuntamenti di dibattito libero su otto temi specifici. Invitata tutta la cittadinanza.

Otto salotti, otto partecipanti per salotto, otto argomenti a scelta di cui parlare in una tavola rotonda.

Si presenteranno così giovedì sera le sale della biblioteca Augusto Marinoni; alle 21:30 si discuterà liberamente intorno ai più diversi temi di attualità o di interesse culturale. All'interno di un salotto si discute solo di un tema, per una durata di circa un'ora. L’iniziativa, organizzata con l'associazione giovanile Wherehouse e la Consulta Giovani di Legnano, nasce dall’attività di coprogrammazione avviata qualche settimana fa dalla biblioteca con i giovani.

“Dopo il successo della seconda edizione di ZERO festival, la cinque giorni dedicata ai libri per teenager tenutasi la scorsa settimana, la biblioteca propone un appuntamento che vedrà protagonisti i suoi stessi partecipanti”, sottolinea Guido Bragato, assessore alla Cultura. “Si tratta del primo di una serie di iniziative ideate e organizzate con e per i giovani che continueranno a giugno con concerti, aperitivi, iniziative sulla lettura e l’arte”.

Questi i temi degli otto salotti:

1) Come vivremo tra 20 anni?

2) Politically correct

3) Radicarsi attraverso lo yoga

4) Il cinema a partire da Godard

5) Il diritto di raccontare: libera (?) informazione in Italia e nel mondo

6) Il futuro del mondo del lavoro

7) Agricoltura rigenerativa: metodo innovativo o conoscenza dimenticata?

8) La forma dell'acqua: talk su biblioteche e libri

