Uno ‘stile’ che sta contagiando tutto il nostro territorio, con l’obiettivo di restituire un ambiente più pulito a tutta la cittadinanza.

In occasione della Giornata del Verde Pulito promossa da Regione Lombardia che si svolgerà domenica 21 maggio, il gruppo volontari di Puliamo Insieme di Bienate-Magnago invita tutti alla prossima giornata di pulizia per sabato 20 maggio.

Il ritrovo sarà per le ore 10.00 in Piazza Italia, e l’iniziativa sarà aperta a tutti coloro che desiderino dedicare un po’ del loro tempo all’ambiente e al territorio.

